Simeone: «Barcelona tem sido a melhor equipa do Mundo»

Diego Simeone reconheceu esta sexta-feira o grande valor do Barcelona mas disse esperar uma boa resposta do Atlético Madrid no duelo entre as duas equipas, marcado para sábado às 19h45. ''É verdade que tem sido complicado ganhar ao Barcelona, tem sido a melhor equipa do Mundo apesar de não atingir a consistência na 'Champions'. Porém, os seus registos em Espanha têm sido tremendos. Com energia, entusiasmo e com oportunidade enfrentaremos este jogo", disse o treinador do At. Madrid na conferência de imprensa de antevisão da partida.Sobre o duelo dos 'seis', Rodrigo e Sergio Busquets, Simeone mencionou margem de crescimento para o ex-jogador do Villareal: ''Rodrigo tem tido um crescimento contínuo mas necessita de melhorar. Já Busquets é o melhor do Barcelona a controlar e a encontrar o equilíbrio da equipa (...) Concordei com o Guardiola quando disse que ele era o melhor jogador que o Barcelona já teve.''.No que toca à renovação do seu vínculo com o Atlético, Simeone foi vago: ''Falámos da renovação na última reunião que tive com Míguel Ángel (CEO do Atlético de Madrid), mas muito por alto. Tocámos no tema mas não há nada'', rematou.