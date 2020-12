Simeone e a atitude de João Félix: «Não valorizo em nada. Tudo normal»

O Atlético Madrid somou a primeira derrota na presente edição da liga espanhola, mas a azia que João Félix demonstrou quando foi substituído foi tema na zona de entrevistas rápidas e Diego Simeone, treinador dos colchoneros, não deu importância.





"Tem de lhe perguntar a ele, o porquê de ter ficado zangado. Não estou na cabeça dos jogadores. É normal que estas situações aconteçam no futebol, porque os jogadores querem jogar e ganhar. Não valorizo em nada. Tudo normal. Compreendo, todos os jogadores querem jogar os 90 minutos. Mas têm que lhe perguntar", salientou o técnico argentino.Simeone também explicou por que tirou o avançado português aos 60 minutos. "Com a saída de João Félix procurei ganhar mais batalhas no meio-campo para termos mais a bola e tentarmos sair rápido para o ataque", referiu.Na conferência, Simeone voltou a abordar o tema: "Procurei ter gente mais fresca na frente. Eles, João, o Herrera e os que saíram, já tinham muito desgaste e procurava ter mais pernas no meio. O jogo já estava partido a favor do Madrid. Não nos servia. Procurámos competir melhor com mais pernas no meio. Não pudemos encontrar esse golo que permitisse. Quanto ao João, entendo e até partilho essa opinião, porque joguei e sei que quando saímos queremos dar mais e queremos manter-nos em jogo. Têm de perguntar aos jogadores que ficam chateados. Quem pode ser claro na explicação é quem atua dessa forma. Não posso explicar, posso dizer o que penso. Querem jogar e dar mais, talvez jogar melhor do que jogou... Há mil coisas que podem provocar essa insatisfação. Quando tiverem oportunidade, perguntem a todos os que ficaram chateados e assim é uma boa maneira de poder esclarecer."Já na análise ao jogo, Simeone mencionou que a equipa tinha de perder um dia. "Primeira parte fraca, mas no segundo tempo estivemos melhor. O falhanço de Lemar dava-nos o empate e o jogo podia ter mudado. Não há que fazer disto um bicho de sete cabeças, pois tínhamos de perder um dia e aconteceu", sublinhou.