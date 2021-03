Simeone e a luta pelo título: «Pensavam que íamos ganhar com 20 pontos de avanço...»

Na liderança da LaLiga, Diego Simeone aplaudiu o trabalho do At. Madrid no dérbi com o Real (1-1), sublinhando que ainda há um longo caminho a percorrer até ao final do campeonato.







Com este resultado, o At. Madrid segue na liderança da La Liga com 59 pontos e o Real Madrid na 3.ª posição com 54, menos dois do que o Barcelona.

"São os golos que fazem os resultados e perante isso não podemos fazer nada. Estou contente com o trabalho da equipa, um jogo muito bem jogado, mas não vai ser fácil e nunca pensamos que seja. Há sempre um monte de coisas importantes neste momento [a avaliar], o jogo da equipa, a entrega absoluta da parte de todos num torneio onde todos pensavam que íamos ganhar por 20 pontos, não sei o que é que estavam a imaginar, estamos a jogar contra equipas muito poderosas... Vai ser muito difícil o caminho para todos até ao final. Queremos melhorar o que fizemos a época passada e é esse caminho que seguimo", afirmou no final do encontro, desvalorizando a polémica da arbitragem, nomeadamente com um penálti que o árbitro terá deixado por marcar por mão de Felipe."Tenho tantas coisas para ver que me preocupo mais com essas; as outras deixo para o VAR e para os árbitros".