Simeone e a 'polémica' com João Félix: «Expressei-me mal ou vocês não souberam interpretar-me»

Diego Simeone decidiu colocar um ponto final na possível polémica com João Félix. O treinador argentino assumiu que o comentário sobre vontade e talento - duas das palavras que mais na antevisão ao duelo com o Athletic Bilbau - foi dirigido a toda a equipa e não única e exclusivamente ao internacional português, ao contrário do que a imprensa desportiva espanhola avançara.

"Possivelmente expressei-me mal ou vocês não souberam interpretar-me. Eu sempre que falo em vontade é no geral. Logo, se vocês querem personalizar já é outra coisa. A vontade é o que de mais importante existe na vida. Mas para todo o Mundo. Se queres superar qualquer obstáculo precisas de ter vontade", atirou o técnico argentino, em declarações no final da partida.