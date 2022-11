Simeone e a situação de João Félix no Atlético Madrid: «Não há nada que não seja futebolístico»

"Não há problema nenhum com o Félix que não seja futebolístico."

"Qual é a sua relação com João Félix e vê o futuro de João Félix no Atlético Madrid?". Esta foi a pergunta da Eleven Sports a Diego Simeone no final do jogo com o FC Porto. "Precisamos de todos os rapazes que estão no Atlético Madrid. Até ao dia em que estejam no Atlético Madrid que os tenhamos realizados. Está a competir da sua melhor forma e não há nada que não seja futebolístico", respondeu Diego Simeone.João Félix foi titular frente aos dragões, tendo saído aos 60 minutos.