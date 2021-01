Simeone e a saída de João Félix: «Não está escrito que os jogadores têm de jogar 90 minutos»

João Félix foi decisivo diante do Valencia, ao marcar um golo e a fazer uma assistência, mas tal como noutros encontros acabou por ser substituído na segunda metade. O tema continua a dar que falar em Espanha, mas para Diego Simeone não há caso algum. E quando questionado sobre se esta saída pouco depois dos 60 minutos poderia tirar confiança ao português, o técnico soltou um direto: "É uma pergunta para ele, não para mim...".





"Não está escrito em lado nenhum que os jogadores têm de jogar 90 minutos. Caso contrário não teríamos planteis de 21 ou tinham aumentado o número de substituições para cinco, para que as equipas melhorem e o nível aumente. Estamos todos nisso. O que podemos dizer do João? Fez um golo, uma assistência, um bom trabalho. Saiu, entrou o Correa e fez um golo. Ficou perto de outro. O que me deixa contente é que a concorrência entre eles é saudável e quem sai a ganhar é sempre a equipa", declarou.Também esta noite, Enrique Cerezo comentou à Movistar a situação do português e também seguiu o mesmo discurso de normalidade. "Ninguém duvida que é um grande jogador. Se o treinador decide tirá-lo é por algo, mas não tem que ficar chateado ou irritado, como todos. Nem os jogadores, nem o treinador ou adeptos querem perder e quando perdes é normal ficares chateado. Mas importa é estar feliz, muito feliz".