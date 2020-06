«Simeone é um grande treinador mas 'casamento' com João Félix não foi o melhor»

Carlos Carvalhal acredita que João Félix não beneficia da forma de jogar do Atlético Madrid. O treinador português foi convidado do programa 'Play Fútbol' da rádio SER, tendo afirmado que essa foi mesmo a sua maior dúvida quando da transferência do internacional português do Benfica para a formação espanhola. "A minha dúvida é se a forma de jogar do Atlético Madrid é a ideal", disse.





"Não quero criar polémica, mas é a minha opinião. João Félix é um grande jogador, com uma capacidade técnica invulgar. Um jogador de grande nível. Mas - e não é nenhum tipo de crítica mas a visão de uma pessoa do futebol - não estou seguro que a forma do Atlético Madrid jogar seja a ideal para ele. Essa foi a minha dúvida quando ele assinou pelo clube. Diego Simeone é um grande treinador, as suas equipas são muito fortes e competitivas. Mas João Félix não me parece um jogador ideal para lá", afirmou."Num contexto diferente, veríamos um 'grande' João Félix. Vai levar mais tempo, terá de se transformar como jogador. Se fosse para uma equipa como características diferentes, Barcelona ou Real Madrid, estaria num nível mais alto. O contexto seria mais favorável para ele por exemplo no Real Madrid. Isso não é uma crítica a Simeone, é inquestionável o que ele conseguiu. O trabalho fala por si, só acho que este 'casamento' não é o melhor", defendeu Carvalhal.