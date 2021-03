Simeone: «Foi o melhor jogo do João Félix no Atlético»

João Félix não marcou, não assistiu e não fez uma atuação de encher o olho dos adeptos - ainda que tenha sido escolhido pela imprensa como o melhor da equipa -, mas para Diego Simeone diante do Chelsea o português assinou a sua melhor atuação enquanto jogador do Atlético Madrid. Na análise à partida, o técnico dos colchoneros diz que este é o João Félix que pretende ter ao seu dispor.





"Na eliminatória foram justos vencedores. O primeiro jogo foi muito equilibrado e eles hoje foram superiores. Tentámos pressioná-los na frente e dificultar-lhes a saída. Puseram-se em vantagem novamente. No ataque não estivemos certeiros. Este foi o melhor jogo do João desde que está na equipa. É este o futebolista que queremos. Gostei também muito do Saúl no segundo tempo", declarou o técnico.Posteriormente, Simeone foi questionado sobre se se tinha arrependido de alguma decisão que tomei e, aí, voltou a falar de Félix. "É muito fácil arrependermo-nos depois do jogo. Faz-me uma pergunta melhor. Depois do jogo já não posso resolver nada, já não há arrependimento. Vocês estão aqui para julgar e criticar. Há coisas que podem ser boas para o futuro, como o João Félix, que foi muito bom"."Não pudemos atacar como queríamos, mas fico com as coisas boas. Gostei do João Félix, foi muito bom em todos os conceitos do jogo: a continuidade, a responsabilidade como tem de jogar o jogo... O Saúl cresceu no segundo tempo, foi um grande jogo do Giménez e Savic. Isto olhando em diante, que é o que importa", concluiu.