Simeone: «João Félix está bem; estamos num momento extraordinário»

O Atlético Madrid lidera a LaLiga e amanhã recebe o Real Madrid (15h15) determinado a conquistar mais três pontos frente a um rival direto. Diego Simeone não considera, todavia, o jogo decisivo no que ao título diz respeito.





"Amanhã vão defrontar-se duas equipas que estão a lutar por algo em comum no topo da classificação. São três pontos, isso é óbvio, mas ainda há muito campeonato", explicou o treinador dos colchoneros.Depois falou da relação de João Félix e Álgel Correa com Suárez. "Cada um deles dá-nos coisas diferentes, o Correa participa mais no trabalho de equipa e o João tem coisas que nenhum dos que jogar amanhã tem. Vão jogar os dois, um começa e o outro terá de esperar, mas vão jogar os dois", garantiu.E sobre João Félix acrescentou. "Ele está muito bem, como todo o grupo. Estamos num momento extraordinário. Estamos a disputar jogos importantes, é para isto que os futebolistas se preparam."