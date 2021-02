Simeone: «João Félix está pronto a voltar e com muita vontade»

Depois de mais de duas semanas sem jogar, João Félix pode esta quarta-feira ajudar o At. Madrid diante do Osasuna, isto depois de ter recebido o desejado teste PCR negativo à Covid-19. Na antevisão da partida, referente à 2.ª jornada da Liga espanhola, Diego Simeone assumiu-se contente pelo retorno do português e deu conta da forma como o jovem luso passou por este período de ausência.





"Está bem. Não teve muitos sintomas após o terceiro ou quarto dia, por isso não esteve sem treinar com os preparadores. Está pronto a voltar e com muita vontade. É saudável muito bom poder contar com ele amanhã, isto tendo em conta aquilo que considerarmos fazer amanhã para o jogo", disse o técnico.