Simeone: «João Félix, Suárez e Diego Costa juntos? Para começar o jogo ainda não dá»

Diego Simeone fez esta segunda-feira a antevisão do jogo entre o Atlético Madrid e a Real Sociedad, amanhã, às 18h45, da 15.ª jornada da Liga espanhola, afirmando que o português João Félix - que saiu do último jogo com queixas - treinou "bem", estando disponível para a partida.





"João tem jogado bem, hoje treinou bem. Vamos ver se entra de início ou se esperamos para contar com ele para o final da partida", afirmou o treinador colchonero.Simeone não descarta a possibilidade de João Félix, Luis Suárez e Diego Costa começarem juntos a titulares, mas não para já. "Ainda não dá para começar, mas podemos acabar com os 3 na frente, o jogo de Vigo é uma referência, pena que Diego se tenha lesionado. São avançados perigosos e podem jogar juntos. Temos que ser pacientes e explorar o melhor de cada um dos jogadores. O importante é garantir que quando estiverem bem, os ponho em campo", afirmou.