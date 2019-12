Simeone justifica saída prematura de João Félix: «Senti que ele já tinha dado tudo»

À passagem do minuto 66 do Atlético Madrid-Barcelona (0-1), João Félix foi rendido por Vitolo. O internacional português, de 20 anos, atuou no apoio ao ponta-de-lança Morata e, aquando do momento da substituição, mostrou um descontentamento nítido. No final do clássico, Diego Simeone explicou porque preferiu prescindir de Félix a meio do encontro, optando por relativizar o assunto.

"A substituição de João Félix? É normal que toda a gente critique a opção e que tenha outra opinião, mas fiz o que achei melhor. Respeito todas as opiniões. Senti que ele já tinha dado tudo e estava cansado", sublinhou o treinador, de 49 anos, antes de vincar a importância de Messi nesta partida: "Fez um golaço! Quando o jogo está partido, ele aproveita os espaços como ninguém. Não dá hipóteses." Além disso, El Cholo referiu que "o Atleti está num processo de renovação e, neste momento, olha mais para o Sevilha [3º] do que para a liderança, que já está a seis pontos".

Do lado catalão, Ernesto Valverde considerou a vitória justa. "Esperávamos um At. Madrid muito forte nos primeiros 15 minutos mas evoluímos com o passar do tempo. Gostei de tudo na minha equipa e contar com Messi é uma vantagem em qualquer jogo", defendeu.