Simeone justifica substituição de João Félix e deixa futuro em aberto

O At. Madrid disse adeus à Taça do Rei, ao cair perante o modesto UE Cornellà, da 2.ª Divisão B, e no final Diego Simeone era o rosto da desilusão colchonera.





"Nas últimas duas oportunidades não conseguimos interpretar o jogo da melhor maneira. Procurámos ganhar, mas o adversário mereceu passar tal como o do ano passado. Tivemos oportunidades, mas eles entraram no jogo muito bem. Competindo bem, jogaram o seu jogo, mantendo a intensidade e temos de os felicitar por isso", afirmou Simeone."João Félix estava de 'rastos', procurámos colocar um jogador mais fresco. Ele sofreu um golpe no tornozelo e queríamos um jogador em boas condições", justificou Simeone a saída do internacional português aos 75 minutos."Não há que encontrar desculpas, foram superiores", referiu o treinador do Atlético Madrid, deixando ainda no ar dúvidas sobre o seu futuro."Todos deram o máximo, mas às vezes sai melhor, outras pior. Vamos procurar soluções para o próximo ano, se cá estivermos."