«Simeone, o que fizeste?»: espanhóis comentam saída de João Félix, um dos 'melhorzitos'

A substituição de João Félix logo aos 60' do Real Madrid-Atlético Madrid, quando os colchoneros perdiam por 1-0 - acabaram derrotados por 2-0 -, está a provocar muita discussão em Espanha. "Simeone, o que fizeste?", pode ler-se na 'Marca' relativamente à decisão do treinador em tirar de campo o internacional português numa fase prematura da partida.





Na generalidade das apreciações nos jornais espanhóis, é dito que o avançado, apesar de discreto, melhorou com o passar do jogo e que saiu quando estava no seu melhor momento."Tinha a grande oportunidade para brilhar num dérbi a nível oficial. Não foi o João Félix de outros jogos. Teve um momento de brilho num controlo de calcanhar. Tirou um amarelo e apareceu mais no final da 1.ª parte. Foi dos melhorzitos do Atlético, mas acabou substituído aos 60' por Saúl. Saiu muito irritado.""Custou-lhe a entrar no jogo, com o Real a fechar-lhe as linhas de passe interiores. Mas foi o único que tentou romper a defesa blanca na 1.ª parte através dos seus dribles e qualidade individual, tirando um amarelo a Casemiro numa jogada magnífica. Numa decisão controversa, Simeone tirou-o quando o Atlético estava a começar a jogar entrelinhas. Mostrou a sua irritação no banco.""Deixou pormenores de qualidade mas tinha a bola tão longe da baliza contrária que era impossível criar situações de perigo. Quando começou a fazê-lo, ficou a sensação de que podia mudar o rumo do jogo mas foi substituído e saiu irritado."