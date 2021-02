Simeone: «Os que são fortes nos maus momentos são os que atingem os objetivos»

Diego Simeone estava resignado após a derrota caseira do Atlético Madrid frente ao Levante (0-2). Foi a primeira derrota dos colchoneros no Wanda Metropolitano nos últimos 15 meses e pode permitir ao Real Madrid aproximar-se da liderança do Atlético.





"Quando procuramos um objetivo, o importante é atingi-lo. Há obstáculos, mas são eles que tornam tudo mais delicioso quando conseguimos o objetivo. Não estou à procura de desculpas. Nós, os treinadores, temos é de encontrar soluções. Fomos lentos na primeira parte, nem é o resultado o mais importante a tirar deste jogo. Na segunda parte jogámos bem, mas temos de ser nós próprios o jogo todo", afirmou o técnico.Ainda assim, Simeone continua confiante no título. "Os campeonatos são sempre iguais, têm sempre momentos de grande dificuldade, mas para todos. Os que são fortes nos momentos maus, são os que atingem os objetivos", concluiu.