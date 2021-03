Simeone questionado sobre João Félix: «Está claro que sem vontade o talento não chega»

É já um clássico nas conferências de Diego Simeone. Esta terça-feira, na antevisão ao duelo com o Athletic Bilbao, o técnico do At. Madrid voltou a ser questionado sobre João Félix e houve uma frase que, apesar de ter sido de certa forma desvalorizada posteriormente, foi entendida como um possível recado ao português.





"Somos uma equipa, não apenas um jogador. Precisamos da ajuda de todos, que a equipa funcione como equipa, para que as individualidades e o talento possa sobressair. Sem vontade o talento não chega e nós procuramos ter essa vontade. O talento natural dos nossos jogadores permite-nos fazê-lo. Já o disse milhões de vezes: o João é um jogador importantíssimo para a nossa equipa e seguramente que fará bem as coisas daqui até final", disse.Pouco depois, a expressão "sem vontade o talento não chega" voltou a ser falada na conferência, com um jornalista a questionar Simeone se ali haveria uma 'acusação' de falta de atitude ao português. "É um pensamento teu, criado a partir de uma expressão minha. Não concordo com essa expressão, simplesmente comento e digo o que penso da vida. A vontade é tudo, o talento está logo a seguir".E a finalizar, mais uma questão sobre o português, agora por conta da polémica celebração diante do Villarreal. "Como vos disse depois do jogo, perguntei-lhe e claro que não vos irei dizer. Entendo a situação que haja sempre o objetivo de encontrar algo 'para falar de João Félix hoje', mas o jogo de amanhã é contra o Athletic. Vai fazer as coisas bem e possivelmente até vai marcar um golo", finalizou.