Simeone rejeita comparações com Messi e elogia João Félix: «Cresce a cada dia que passa»

Diego Simeone voltou esta sexta-feira a elogiar João Félix na antevisão ao encontro de sábado entre Atlético Madrid e Barcelona. O técnico colchonero diz estar bastante satisfeito com o rendimento do jovem avançado português e recusa qualquer tipo de comparação com Lionel Messi.





"Novo Messi? Estamos a falar do João e ele vai ser o João. Tudo o que ele se proponha a fazer vai ser em seu próprio nome. Ele cresce a cada dia que passa, entusiasma-nos e ficamos muito contentes porque está muito bem e joga na nossa equipa", afirmou o treinador argentino, em conferência de imprensa.Simeone acredita que os colchoneros podem vencer os catalães, algo que em jogos do campeonato espanhol não acontece desde 201. "Cada jogo é uma oportunidade e este também. Vamos tentar levá-lo para onde possamos provocar-lhes danos e jogar o jogo que queremos. É um adversário com hierarquia, um plantel que está a renovar-se, que tem jogadores jovens e com experiência de alto nível. Vai ser muito duro e difícil como é sempre que jogamos contra eles. Mas vamos à procura do que queremos há muito tempo, que é vencê-los", referiu.