Simeone rendido aos seus jogadores: «Vejo-os com vontade de conseguir coisas grandes»

Diego Simeone estava naturalmente satisfeito com o triunfo alcançado pelo seu Atlético Madrid diante do Barcelona e a forma como analisou a partida demonstra-o. Elogiou tudo e todos, enalteceu o crescimento que vem vendo nos seus pupilos e deixa no ar a ideia de que, mantendo-se esta tendência, o céu é o limite para os colchoneros.





"O futebol é jogo a jogo. Às vezes ganhas, noutras perdes. Nos últimos jogos [contra o Barcelona] estivemos sempre perto de vencer. Hoje conseguimos, mas isso não muda no caminho que procuramos. Saio muito contente com o esforço da equipa, por entender o que precisávamos, por nos termos colocado nas facetas ofensiva e defensiva de forma diferente e isso entendeu-se muito bem. Houve jogadas muito bonitas, com a do Llorente que podia ter dado golo. Apareceu o golo e isso permitiu-nos jogar com tranquilidade em busca do segundo, algo que não aconteceu e que permitiu ao Barcelona estar sempre com opções para ganhar o jogo", começou por analisar o argentino, que também não se poupou nas análises e elogios individuais."O grupo está muito bem, digo-o há muito tempo. Dá-nos esperanças e quando se dá uma comunhão entre a ideia e a prática aparece o melhor, que é dar tudo pela equipa. Vemos isso em jogadores como o Hermoso e o Herrera, que no ano passado jogavam menos. Agora precisamos dessa energia para continuar, que na quarta-feira temos um jogo duríssimo em que temos de continuar a lutar", explicou o argentino.E tem este Atlético margem para melhorar? "Seguramente! Porque o mais importante é analisar o crescimento dos futebolistas em relação à época passada. Estamos a trabalhar melhor em campo, a fazer cada vez mais aquilo que a equipa precisa e vemos isso. Precisamos de todos. Do Felipe, que na temporada passada jogava mais, do Lodi, que seguramente será importante, do Kondogbia, que entrará pouco a pouco; do Saúl, que vai ganhando forma; do Correa, que está a mostrar um crescimento extraordinário; nem falo do João Félix ou do entusiasmo do Diego Costa quando entrou. Este grupo deixa-me entusiasmado, porque vejo-os com vontade de conseguir coisas grandes de jogo a jogo", concluiu.