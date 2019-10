Simeone: «Se entrámos mal a culpa tem de ser minha»

O Atlético Madrid empatou (1-1) na visita ao Alavés, sendo que esteve a ganhar até aos 83’ e deixou fugir a vitória e... a liderança provisória do campeonato espanhol.





Os colchoneros, sem João Félix (lesionado) e com Herrera a titular, igualaram o seu pior registo goleador (11 golos) ao fim das 11 primeiras jornadas na liga e cederam o empate devido a um grande golo do Alavés. Aos 83’, Lucas Pérez igualou a partida com um belo remate de fora de área, já depois de Morata ter colocado o Atleti em vantagem aos 70’.Ainda para mais, com este resultado os colchoneros somam 20 pontos, igualando assim a pior pontuação do clube (em 2018/19) à 11ª ronda do campeonato. No final, Diego Simeone chamou a si as culpas pela inesperada igualdade. "Na 2ª parte jogámos bem, mas se entrámos mal a culpa tem de ser minha."