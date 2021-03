Simeone sobre João Félix: «É um jogador importantíssimo e precisamos dele»

Diego Simeone garantiu esta terça-feira que João Félix vai ser titular na partida de amanhã, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, diante do Chelsea. O treinador do Atlético Madrid voltou a elogiar o internacional português, que também esteve na conferência de imprensa de antevisão do encontro da Champions.





"O João Félix é um jogador importantíssimo, fez um arranque de temporada a um nível muito alto, dando muita qualidade ao ataque e precisamos dele. Todos os futebolistas passam por diferentes etapas, ainda para mais quando são jovens. Vocês ouviram-no. Esperemos que continue a crescer porque é disso que se trata a vida quando tens 21 anos. Talento e vontade para chegar ao lugar que ele pretende", explicou Simeone.O treinador falou também das tarefas defensivas de João Félix. "Vejo os melhores futebolistas e todos têm de desempenhar um trabalho coletivo para ser parte da equipa. Ao João nunca faltou intenção, num jogo de Portugal com a França vimo-lo fazer um trabalho tremendo pela esquerda. Para crescer e chegar onde pretende tem de ser completo, porque todos os jogadores trabalham em prol da equipa."O argentino revelou que o português "vai jogar de início", numa eliminatória em que os colchoneros estão em desvantagem (1-0). "Vamos defrontar uma equipa que está bem, que ainda não perdeu com o seu novo treinador, estão fortes em casa e com uma grande dinâmica. Amanhã queremos um único resultado, que é a vitória."E como pode o Atlético Madrid fazer isso? Mudando o seu sistema defensivo? "Trabalhámos os dois sistemas, para ver qual será o mais oportuno. Podes ganhar ao minuto 10, ao 85 ou começar a perder. Encontrámos soluções para melhorar, não sabemos o que eles vão fazer no jogo, mas da nossa parte sabemos o que queremos."