Simeone sobre João Félix: «Precisamos da sua melhor versão»

Diego Simeone foi este sábado questionado sobre o atual momento de João Félix e o treinador do Atlético Madrid não fugiu ao tema, mas diz não querer o foco apenas num jogador.





"O que se passa com João Félix? Estão a tentar focar a questão apenas num jogador. Os jogadores têm momentos bons, muito bons, extraordinários e outros irregulares. Como treinadores queremos sempre tirar o melhor de cada jogador que temos à disposição no plantel. Precisamos do João, quando está no seu melhor, ele desequilibra, cria situações de golo e precisamos dele nessa versão. É isso que procuramos nos treinos e nas partidas em que joga", afirmou o treinador do Atlético Madrid.A formação colchonera recebe este domingo o Valencia, em jogo da 20.ª jornada da liga espanhola. Atualmente o Atlético Madrid lidera o campeonato com 44 pontos, mais 7 do que o Real Madrid, 2.º classificado.