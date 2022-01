Simeone sobre João Félix: «Tem tudo para ser um extraordinário futebolista, depende dele...»

É já um tema recorrente nas conferências do At. Madrid e esta quarta-feira, na antevisão ao duelo com o Athletic Bilbao, Diego Simeone voltou a enfrentá-lo, uma vez mais, não fugiu dele. João Félix continua a dar que falar e, na ótica do técnico, tem tudo para ser um craque de topo. Quanto à titularidade no jogo de quinta-feira, o argentino foi claro."Claro que tem possibilidades. Está com vontade, como todos os seus companheiros. Continuar a falar do João é repetitivo... Tem tudo para ser um extraordinário futebolista, dependerá dele demonstrá-lo e manter, algo que é o mais difícil", disse El Cholo.Quanto à disputa desta meia-final da Supertaça, o argentino foi claro. "É o que digo sempre: quando colocas a camisola do Atlético todos os jogos são importantes. Estás a representar um clube, as pessoas e a única coisa que nos importa é o jogo, melhorar e ganhar o encontro de amanhã".