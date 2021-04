UEFA suspende Savic por quatro jogos e At. Madrid também não se livra de multa

Stefan Savic, defesa do At. Madrid, foi suspenso esta quinta-feira pela UEFA por quatro jogos depois de ter visto o vermelho direto no jogo da segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Chelsea. O central montenegrino terá ainda de pagar uma multa de 24 mil euros depois de ter sido expulso após uma cotovelada em Antonio Rüdiger e de o árbitro ter escrito no seu relatório que o jogador teria utilizado "linguagem abusiva"antes de abandonar o terreno de jogo.





O Atlético Madrid foi igualmente punido com uma multa de 24 mil euros por mais duas infrações: 14 mil euros por "conduta inadequada da equipa" e 10 mil por demora na subida ao relvado, antes do início da segunda parte.