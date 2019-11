Vrsaljko regressa ao Atlético Madrid para finalizar recuperação

O defesa Sime Vrsaljko está de regresso ao Atlético de Madrid para cumprir a reta final da recuperação à lesão no joelho esquerdo, que obrigou o jogador de 27 anos a ser submetido a uma intervenção cirúrgica em fevereiro deste ano, quando estava cedido aos italianos do Inter.

O lateral direito croata foi inscrito pelos colchoneros na Liga espanhola e também na Liga dos Campeões, mas terá de lutar por uma vaga no plantel às ordens de Diego Simeone, que conta com outros dois jogadores para a mesma posição: o inglês Kieran Trippier (contratado ao Tottenham no último verão) e o colombiano Santiago Arias, que passou pelo futebol português ao serviço do Sporting.



A imprensa espanhola adianta que um dos três jogadores deve abandonar o Wanda Metropolitano já na próxima janela de transferências e Vrsaljko, cujo contrato com o Atlético Madrid é válido até 2022, tem algumas semanas para convencer Simeone a contar com os seus serviços, mas uma nova cedência não está colocada vde parte, de forma a permitir que o jogador recupere a forma na segunda metade da presente temporada.