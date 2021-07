Agüero já treina no Barcelona

Agüero, avançado que chegou a custo zero ao Barcelona proveniente do Manchester City, apresentou-se ontem ao trabalho.





O avançado argentino era esperado apenas na segunda-feira, mas não aguentou a ansiedade e antecipou a incorporação, tendo realizado treino no ginásio e no relvado da cidade desportiva Joan Gamper.Em solitário, claro, pois o plantel está a estagiar em Estugarda. "Estou contente por ter começado a treinar no Barça. Estou cheio de ganas! Sinto-me ansioso e até um pouco desesperado por conhecer os novos colegas", referiu Kun.