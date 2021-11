Dani Alves treinou pela primeira vez sob as ordens de Xavi no 'Barça'

O futebolista brasileiro Dani Alves treinou esta segunda-feira pela primeira vez com os seus companheiros do Barcelona, sob o comando técnico de Xavi Hernández, depois de se submeter com êxito a exames médicos na parte da manhã.

No entanto, Dani Alves não estará disponível para Xavi, seu antigo companheiro de equipa no Barcelona, em jogos oficiais até o dia 1 de janeiro, altura em que abre o mercado de inverno e em que poderá ser inscrito na Liga espanhola e na Liga dos Campeões.

O jogador, de 38 anos, que passou hoje nos exames a que foi sujeito numa clínica de Barcelona, será apresentado na quarta-feira em Camp Nou, numa cerimónia aberta ao público, e assinará o contrato que o vai ligar ao 'Barça' até 30 de junho de 2022.

Depois de representar os italianos da Juventus e os franceses do Paris Saint-Germain, Dani Alves regressou ao Brasil para jogar no São Paulo, onde permaneceu por três temporadas, até setembro deste ano, quando assinou a rescisão do contrato por ser credor de uma dívida milionária do clube brasileiro.

Chegou a encetar negociações com o Fluminense e o Athletico Paranaense, antes de anunciar que não jogaria mais até ao final do ano, mas o 'Barça' surpreendeu o mundo do futebol ao anunciar o seu regresso ao clube, onde jogou entre 2008 e 2016, durante oito épocas, nas quais vestiu a camisola 'blaugrana' em 391 jogos, marcando 23 golos e somado 23 títulos, entre eles três edições da Liga dos Campeões, seis campeonatos de Espanha, sendo o segundo estrangeiro com mais partidas ao serviço do clube, apenas superado por Lionel Messi.