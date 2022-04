O relvado já não é desculpa

O Barcelona encara com otimismo o duelo com o Frankfurt no tapete verde do Camp Nou, que está nas condições ideais ao contrário do que disse Xavi sobre o do Deutsche Bank Park, tendo o técnico culé imputado ao estado do terreno a exibição e o empate (1-1) ali registados na 1ª mão. "Precisamos de jogar melhor, já não temos a desculpa do relvado", refere Xavi, dando uma bicada no Real Madrid um dia após este ter perdido (2-3) com o Chelsea, mas conseguido qualificar-se para as ‘meias’ da Champions: "Se jogarmos bem e não ganharmos, não ficamos contentes. A nossa história exige-nos isso, nós os catalães somos assim. Não sei como será em Madrid, parece-me que não..."

O treinador blaugrana já tem Depay e Dest à disposição, mas só hoje sabe se pode contar com Piqué, o qual faz parte dos convocados embora não tenha recebido alta médica da lesão no adutor esquerdo. O central vai submeter-se a um teste físico para aferir se está em condições de participar num jogo que será arbitrado por uma equipa portuguesa dirigida por Artur Soares Dias.

Gonçalo Paciência, esse, faz parte do lote de convocados do esperançado Oliver Glasner. "Estamos cientes das dificuldades, temos que ser muito bons em todos os aspetos. Podemos fazer melhor do que na 1ª mão", frisa o técnico do Eintracht.