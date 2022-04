Xavi aponta ao 2º lugar

Os dois últimos jogos do Barcelona – desaires caseiros aos pés do Eintracht Frankfurt (2-3) e Cádiz (0-1) – deitaram definitivamente por terra dois sonhos do emblema catalão: a conquista da Liga Europa... e do campeonato. No lançamento do jogo de hoje diante da Real Sociedad, adversária na corrida aos lugares de acesso à Liga dos Campeões, Xavi voltou a pôr os pontos nos is. "Quando me contrataram, o objetivo eram os lugares de Champions. Nós iludimo-nos com a conquista da La Liga, só que a nossa realidade é competir pelo 2º lugar", lembrou o técnico. "Mas não deixo de acreditar. Ganhámos ao Atlético, ao Real Madrid, ao Sevilha… eu sou muito cabeça dura e positivo", frisou.

Os culés não poderão contar com o lesionado Pedri frente aos bascos, que já não levam a melhor sobre o Barça desde... abril de 2016. Nesse período, os catalães ganharam 12 vezes e empataram apenas duas.