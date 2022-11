Lewandowski falha 3 jogos

O Comité de Competição da Federação espanhola mostrou mão pesada com Lewandowski, punindo o avançado do Barcelona com três jogos de suspensão devido à expulsão frente ao Osasuna, a 8 de novembro, no último antes da paragem. O cartão vermelho custou uma partida ao internacional polaco, que viu a pena agravada com mais dois jogo devido à forma como reagiu. "Quando se dirigia para a saída de campo, após a expulsão, o jogador fez por duas vezes um gesto de desaprovação, apontando ostensivamente para o árbitro", refere o relatório de Gil Manzano, juiz do referido jogo. O Barça vai recorrer do castigo, mas Lewandowski está, para já, fora dos duelos com Espanyol, At. Madrid e Getafe, no regresso da Liga.

Piqué apanha 4 partidas

Expulso no intervalo da mesma partida devido a protestos, Gerard Piqué acabou punido com quatro jogos, embora neste caso sem efeitos práticos, pois o ex-internacional espanhol terminou a carreira nesse jogo.