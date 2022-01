A brutal defesa de Ter Stegen que salvou o Barcelona em Maiorca

.@LaLiga | Mallorca 0 x 1 Barcelona



TER STEGEN Que Defesa já depois dos 90 e com isso segura a vitória para o Barça



Há defesas que valem vitórias e esta, do alemão Marc-André ter Stegen, entra diretamente para essa lista. Diante do Maiorca , com o marcador em 1-0 favorável ao Barcelona e o relógio nos 90'+2, o guardião do Barça viu-se com Jaume Costa ali à sua frente com a baliza à mercê, mas com uma defesa soberba, a uma mão, com reflexos incríveis, impediu a festa contrária.A reação de Gerard Piqué diz tudo... E no final o Barcelona venceu mesmo por 1-0!