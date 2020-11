A emotiva mensagem de Griezmann aos adeptos: «Fazem falta»

Antoine Griezmann reconhece sentir saudades da presença do público nos jogos de futebol e numa mensagem publicada nas redes sociais o internacional francês refere isso mesmo, numa altura em que a pandemia do novo coronavírus volta a ter números muitos preocupantes em vários países da Europa.





"Filhos, pais, mães, avós, avós, adeptos de qualquer equipa, especialmente os do Barça ... fazem falta", assumiu o avançado francês do Barcelona, numa publicação juntamente com uma imagem sua em Camp Nou, com as bancadas vazias.Este sábado, o Barcelona recebe o Betis às 15h15 em jogo da 9.ª jornada da liga espanhola. Recorde-se que a formação catalã está atualmente no 12.º lugar, com 8 pontos (resultado de duas vitórias, dois empates e duas derrotas).