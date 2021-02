Foi assunto no mercado de verão, tema no de inverno e vai agitar, por certo, a próxima janela de transferências. Facto é que, ainda faltando alguns meses para o mercado abrir novamente, o Manchester City já voltou à carga por Lionel Messi com nova oferta em cima da mesa. Quem o diz é o 'The Sun' que, esta sexta-feira, explica os valores da proposta atual.





Segundo o jornal inglês, o clube propõe ao craque argentino do Barcelona 500 milhões de euros e um contrato de cinco épocas, mas 'repartido': duas delas em Manchester, com uma terceira de opção, e as duas últimas no New York City, dos Estados Unidos. Contemplada está também a possibilidade de Messi jogar uma temporada na Índia ou nos Emirados e uma opção para que o acordo seja de oito anos, de forma a que o internacional argentino assuma o cargo de embaixador da City Football Goup, que tem 10 equipas em quatro continentes.Facto é que, de acordo com o 'The Sun', a proposta agora avançada pelo clube treinado por Pep Guardiola é inferior em 196 milhões de euros ao oferecido a Messi há seis meses.Recorde-se que o craque termina contrato com o Barça no final da temporada e não tem escondido a sua insatisfação.