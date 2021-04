A reunião de Ceferin com Gerard Piqué e à qual se juntou depois Joan Laporta

A RAC1, rádio da Catalunha, revela que Gerard Piqué, capitão do Barcelona, e Aleksandr Ceferin, presidente da UEFA, almoçaram juntos num conhecido restaurante em Barcelona, um mês e meio antes de ter sido anunciada a criação da Superliga.





A reunião terá servido para o jogador e o dirigente trocarem opiniões. Piqué, que é proprietário do Andorra, queria tratar de negócios com Ceferin, mostrando-se interessado em saber como funciona a questão da distribuição de receitas televisivas, o funcionamento dos direitos da Champions e de todas as competições sob a alçada da UEFA.Mais tarde, já durante a sobremesa, Joan Laporta, o presidente do Barcelona, juntou-se ao almoço. A RAC1 conta que o ambiente entre os três era de plena sintonia.Recorde-se que o presidente da UEFA ameaçou os clubes fundadores da Superliga com sanções, que podem ser mais duras relativamente aos clubes que ainda não anunciaram a saída do projeto, como é o caso do Barcelona, do Real Madrid e da Juventus.