Abidal diz que o Barcelona esteve perto de contratar Neymar: «O presidente preferiu Griezmann»

Eric Abidal, antigo futebolista francês e ex-secretário técnico do Barcelona, contou numa entrevista ao jornal inglês 'The Telegraph' que Neymar esteve muito perto de regressar à Catalunha em 2019.





"Dez dias antes do fecho do mercado estive em Paris a falar com o Leonardo. Se não tivéssemos contratado o Griezmann antes, estou 100 por cento convencido que teríamos trazido o Neymar", contou."Um dos argumentos contra o Neymar foi o facto de ter um processo judicial contra o clube e assim não era fácil. Disseram que teria de parar o processo para regressar. Mas esse problema não era meu porque eu nem estava no clube quando se iniciou essa disputa. Podia ter contratado o jogador, simplesmente não aconteceu", acrescentou, revelando que "o presidente preferiu contratar Griezmann".Abidal revelou também que quis contratar Mauricio Pochettino depois da saída de Ernesto Valverde, em janeiro do ano passado. "Não apenas eu. Eu disse à direção que tinha de trazer o melhor treinador que se encontrasse no mercado. Não se podia pensar de forma de forma política, só porque ele esteve no Espanyol. Eu queria o melhor e ele é um dos melhores."O antigo futebolista abordou também o conflito com Messi, quando criticou o plantel, exigindo que os jogadores trabalhassem mais. "Precisavcam de treinar mais, na minha opinião. Nos meus tempos com o Guardiola ganhavámos tudo a trabalhar no duro durante a semana e foi isso que lhes disse. Nunca disse que os jogadores queriam a saída do treinador. Entendo que Messi, como capitão, quisesse defender o grupo, mas eu nunca disse que ele queria que despedisse o treinador. Nunca."Depois, contou uma conversa que teve com Messi. "Falou comigo pessoalmente, tivemos uma conversa forte, mas aceito-a. Não há problema porque temos de ser transparentes. Ele era o único jogador que me falava assim, o único. Respeito isso."