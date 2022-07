Acordo à vista entre Barcelona e Dembélé

A 'novela' Dembélé/Barcelona parece estar prestes a chegar ao fim. Depois de o jogador francês ter recusado várias propostas de renovação, as negociações terão agora chegado a bom porto.Segundo o jornal catalão 'Sport', a renovação está mais próxima do que nunca. Depois de terem mantido posições distantes nos últimos meses devido aos números apresentados pela direção dos culés, o francês parece agora inclinado a aceitar a última oferta feita pela estrutura dirigida por Joan Laporta.Do ponto de vista desportivo, este acordo poderá ser um grande impulso para o Barcelona, uma vez que Dembélé foi um elemento crucial para Xavi na segunda metade da época.De facto, depois de ter procurado alternativas no mercado fora de Espanha (chegou-se a falar da possibilidade Chelsea onde viria a reencontrar Thomas Tuchel, com quem trabalhou no Dortmund), Dembélé entendeu que seria melhor ficar na Catalunha.