Adepto paga 427 mil euros por camisola de Messi num leilão: «O bem mais sagrado»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anish (@anishfutbol)

Já estamos habituados a ver adeptos nos estádios a pedir a camisola a certo jogador no final dos encontros, mas esta abordagem, de um fã apelidado 'anishfutbol' nas redes sociais, foi bem diferente.Ora, 'anishfutbol' pagou 450 mil dólares - cerca de 427 mil euros, valor divulgado pelo 'Olé' - num leilão por uma camisola especial de Lionel Messi: aquela com que o astro argentino apontou o 500.º golo da carreira, em pleno Santiago Bernabéu, frente ao Real Madrid, e onde festejou de maneira única, tirando-a e mostrando-a aos adeptos dos merengues presentes nas bancadas."Está a chegar à minha coleção! Aquela camisola que Messi segurou bem alto depois de decidir o 'El Clásico' com o seu golo número 500. Mal posso acreditar. O bem mais sagrado para a minha coleção", escreveu 'anishfutbol'.