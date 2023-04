Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Adeptos do Barcelona voltaram a chamar por Messi ao minuto 10 no Camp Nou Bancadas do estádio voltaram a entoar o nome do craque argentino que tantas alegrias deu ao clube no passado





• Foto: Action Images