Adjunto de Koeman discute com fisioterapeuta: ambiente no Barcelona piora a olhos vistos

As coisas não andam bem no Barcelona e agora é a nova lesão de Pedri a causar discórdia no seio do clube. Segundo revela esta quarta-feira o jornal 'As', o adjunto de Ronald Koeman envolveu-se numa acesa discussão pública com o chefe dos fisioterapeutas dos blaugrana...





Pedri teve um problema no treino de domingo e uma ressonância magnética realizada segunda-feira revelou que o jovem jogador necessitará de três semanas, no mínimo, para recuperar.Nessa tarde Koeman agendou uma reunião de emergência com os médicos do clube, dando-lhes conta de que a ausência de Pedri iria obrigá-lo a mudar muitas coisas na equipa.Nas últimas horas, explica o 'As', o assunto foi ganhando outras proporções em Camp Nou e ao que parece não há sintonia entre a equipa técnica e o departamento médico.Adianta o diário de Madrid que ontem, antes do treino da manhã, houve uma acesa discussão entre Alfred Schreuder, adjunto de Koeman, e Juanjo Brau, o chefe dos fisioterapeutas. Segundo contaram ao 'As' testemunhas que assistiram a tudo, o momento foi de grande tensão.O adjunto do holandês recriminou de forma veemente este novo contratempo do jogador, ao passo que o chefe dos fisioterapeutas garantiu que Xavi Linde, o profissional que trabalhou com Pedri, fez bem o seu trabalho e que este novo contratempo não passou de um azar.A discussão subiu de tom, com cada um deles a apresentar os seus argumentos, ao ponto de terem culpado o terreno de jogo pelas lesões...