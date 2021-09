Agüero e os treinos no Barcelona: «No Manchester City chegávamos hora e meia antes...»

Sergio Agüero revelou, em conversa com o stremer espanhol Ibai Llanos na 'Twitch', que uma das principais diferenças que notou na chegada ao Barcelona foi nos horários dos treinos. O avançado argentino afirmou que os jogadores blaugrana chegam apenas meia hora antes do horário marcado para o treino, algo que não acontecia nos citizens.

"No Manchester City nós chegávamos cerca de hora e meia antes do treino. Aqui [no Barcelona], chegamos meia hora antes. Eu disse: 'Bem, eu vou chegar pelo menos uma hora antes e tentar fazer alguma coisa no ginásio'. Mas ninguém estava lá, estava tudo fechado", atirou o avançado argentino, que foi contratado pelos blaugrana na última janela de mercado de transferências depois de ter terminado contrato com os citizens.