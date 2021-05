Agüero: «O Barcelona é a melhor equipa do Mundo»

Sergio Agüero foi esta segunda-feira oficializado como o mais recente reforço do Barcelona para a próxima temporada. O avançado argentino, que assinou por duas temporadas com os catalães, falou pela primeira vez desde o anúncio do acordo com o clube.

Em declarações ao canal oficial do Barcelona, o ponta-de-lança de 32 anos mostrou-se contente pela decisão tomada, mandou uma mensagem aos adeptos do clube e falou ainda sobre as passagens por Atlético Madrid e Manchester City.

"A verdade é que, como sabemos, o Barcelona é a melhor equipa do Mundo. Penso que foi uma boa decisão vir para cá e agora quero ajudar a equipa a conquistar coisas. É um passo, estou muito contente", começou por dizer o avançado, após passar com distinção nos exames médicos.

Agüero mostrou-se disponível para ajudar o clube e os companheiros a conquistar títulos. "Primeiramente, tentarei jogar e ajudar a equipa o que conseguir. Não interessa o individual, o que interessa é que a equipa esteja bem porque no final de contas somos uma equipa. Eu só tentarei fazer o melhor para a equipa", acrescentou.

Mensagem para os adeptos do Barcelona

"Mandar um abraço enorme a todos. Espero que desfrutem do meu jogo, é verdade que já me viram com outras camisolas, mas agora estou com a do Barcelona."

Passagens por Atlético Madrid e Manchester City

"Quando cheguei à Europa, com 18 anos, fui para o Atlético Madrid, um clube que me ajudou muito. Depois, fui para o Manchester City e toda a gente sabe muito bem como é a Premier League. Mudei bastante a minha forma de jogar, até de posição, mas o que eu mais quero é ajudar a equipa", terminou.