Al-Khelaifi volta a apontar o dedo ao Barcelona: «O que fizeram é injusto e não sei se é legal»

Nasser Al-Khelaifi voltou a apontar o dedo ao Barcelona. Em entrevista ao portal 'Politico', o presidente do PSG questionou os métodos utilizados pela direção do clube espanhol, que usou algumas 'alavancas' financeiras e vendeu vários ativos para reagir à frágil situação financeira do emblema catalão e contratar vários reforços este verão."É justo? Não, não é. É legal? Não tenho a certeza disso. Se fosse permitido, outros teriam feito o mesmo. A UEFA tem os seus próprios regulamentos e tenho a certeza que vão analisar tudo", frisou o dirigente máximo dos parisienses.Al-Khelaifi mostrou ainda que não está convencido do sucesso que a Superliga Europeia - promovida por Barcelona, Real Madrid e Juventus - pode ter. "Estou realmente certo de que ninguém vai permitir que a Superliga exista. Precisamos de pensar em todos, não apenas em nós próprios. Devemos respeitar os nossos adeptos", apontou.