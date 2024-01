Alejandro Balde vai ser operado e desfalca Barcelona até final da época

O defesa esquerdo Alejandro Balde vai ser operado nos próximos dias a uma lesão no tendão isquiotibial da coxa direita e desfalcará o Barcelona até ao final da temporada 2023/24.

Segundo indicou este sábado o departamento médico do clube catalão, a operação é o procedimento indicado para a lesão de Balde, que aconteceu na quarta-feira, no desaire por 4-2, após prolongamento, no reduto do Athetic, para a Taça do Rei.

O jogador do Barça, de 20 anos, viajará para Turku, na Finlândia, onde será operado pelo médico Lasse Lempainen, especialista neste tipo de lesões.

Alejandro Balde não jogará mais pelo Barcelona em 2023/24 e deverá também ser baixa na Espanha para a fase final do Europeu de 2024, que se realiza na Alemanha, de 14 de junho a 14 de julho.