Alexia Putellas recebe prémio de Futebolista Europeia do Ano

A espanhola Alexia Putellas, estrela do Barcelona, recebeu esta segunda-feira o prémio de Futebolista Europeia do Ano na gala inaugural do Futebol Feminino Europeu, organizada pelo jornal 'Mundo Deportivo'.

Aos 27 anos, a médio dos culés, teve uma temporada 2020/21 de sonho, com o título espanhol, o europeu e a Taça de Espanha conquistados, além de apontar 26 golos em todas as competições.

Putellas, considerada uma das candidatas à Bola de Ouro e já vencedora do prémio UEFA para o futebol europeu, somou nova distinção ao lado da companheira de equipa Jennifer Hermoso, galardoada por ser a maior goleadora das principais ligas europeias.

A gala, que decorreu precisamente em Barcelona, premiou ainda Nadine Kessler, Bola de Ouro de 2014 e três vezes campeã da Europa com o Wolfsburgo, com um prémio carreira, entre outros galardões.