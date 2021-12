Alexis Sánchez pode voltar a Barcelona num negócio a três

O 'Sport' adianta que existe neste momento um princípio de acordo muito avançado a três partes que pode levar Alexis Sánchez de regresso ao Barcelona. De acordo com a referida publicação, envolvidos no negócio estão os catalães, o Sevilha e o Inter Milão, numa eventual transação que fará Luuk de Jong (jogador cedido pelo Sevilha ao Barça) a rumar ao clube italiano.Segundo a referida publicação, o regresso do internacional chileno a Camp Nou tem a aprovação de Xavi e vai ao encontro daquilo que os catalães pretender fazer neste defeso: libertar Luuk de Jong, um jogador que não conta para o treinador, e garantir um reforço para a zona ofensiva. O negócio, ao que tudo indica, irá fazer-se por empréstimo.A confirmar-se esta trasferência, Alexis Sánchez voltará ao Barcelona sete anos depois. Na altura deixou os catalães para rumar ao Arsenal, rumando depois ao Manchester United e, por fim, ao Inter Milão. Agora com 32 anos, o internacional chileno totaliza esta épcoa 14 jogos disputados (2 como titular), com dois golos e três assistências.