Amigo de Lewandowski revela segredo da ida do avançado para Barcelona: «Em março já estava fechado»

Lewandowski foi dado como certo no Barcelona em abril, pela televisão polaca, e a incerteza instalou-se até o Bayern Munique veio negar tudo. Ainda assim, parecia ser uma questão de tempo e, de facto, foi, já que o internacional polaco rumou ao clube espanhol em julho.Agora Slawomir Peszko, amigo e companheiro de seleção do avançado, veio confirmar que Lewandowski já tinha acordo com Laporta, presidente do Barcelona, ainda antes de abril. "Quando começou a surgir o assunto Barcelona, já estava fechado. Quando ele me disse o trabalho que é preciso para fazer uma transferência assim, nem queria acreditar. A certa altura falou-se muito que o sonho de Lewandowski em ser jogadodr do Real Madrid, mas isso não aconteceu", começou por dizer o lateral-esquerdo polaco à 'Super Express'."Desde março sabia que havia acordo, mas se eu tivesse revelado nessa altura provavelmente teria perdido um amigo. Em Barcelona, Lewandowski renasceu e só ele poderia saltar para um clube como este e tornar-se imediatamente líder", contou ainda.