Amor: «Há muito tempo que o nome de João Félix soava para o Barcelona»

Guillermo Amor, antigo jogador e ex-dirigente do Barcelona

Formou-se no Barcelona e, mais tarde, ajudou a formar talentos no clube como dirigente. Guillermo Amor fez 422 jogos pela equipa principal (e 49na equipa B) dos catalães entre 1988 e 1998, ganhou 17 troféus e foi colega de figuras como Maradona, Ronaldo "Fenómeno", Figo, Fernando Couto ou Vítor Baía. Hoje com 55 anos, o antigo médio defensivo é protagonista na revista 'Sábado', numa entrevista em que deixa elogios aos portugueses João Cancelo e João Félix."Chegaram ao Barcelona esta época e têm-se destacado com golos e assistências. Estão a render muito bem. Vê-se que estão felizes e isso é importante", refere Amor. E quando questionado sobre se João Félix tem o ADN do Barça, Amor, que foi responsável do futebol de formação dos catalães, respondeu desta forma: "Quanto a João Félix, a verdade é que há muito tempo que o seu nome soava para o Barcelona", atirou.Leia aqui a entrevista na íntegra