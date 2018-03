Continuar a ler

O jogador não tem estado entre as primeiras escolhas de Valverde, mas garante não ter qualquer problema com o treinador. "A sensação que tenho nos jogos é má", reconhece, adiantando que até treina bem. "Pode acontecer um dia ou outro ter um problema de confiança, porque ponho-me a pensar no que fiz no jogo e isso não me deixa avançar... Mas por regra sinto-me bem com os meus companheiros."As coisas não lhe saem bem quando é chamado a jogar, as críticas acumulam-se e André fecha-se em si mesmo. "Já me aconteceu em mais do que uma ocasião não querer sair de casa. Não quero que as pessoas me vejam, sinto vergonha", reconhece o médio, que é muito apoiado pelos que lhe são mais próximos. "Os amigos dizem-me que jogo com o travão de mão e o que mais custa é ter consciência disso mesmo. Às vezes chateia-me quando dizem que posso fazer coisas boas, porque pergunto-me 'então por que não as faço?''"O jogador começa a apresentar comportamentos depressivos. "Fecho-me. Não me permito libertar a frustração. Não falo com ninguém, para não incomodar ninguém. É como se me sentisse envergonhado... Pensar demais faz-me mal, penso muito nas coisas que correram mal, no que tenho de fazer... Embora os meus companheiros me apoiem bastante, as coisas não me saem como eles esperam."