¡Enorme, equipo! A cuartos en otra noche mágica en el Camp Nou ?. Muchas gracias, afición. Sin palabras #ForçaBarça #FCBarcelona #UCL pic.twitter.com/ZKWrZALeRA — André Gomes (@aftgomes) March 14, 2018

André Gomes entrou e Camp Nou prestou-lhe ovação tremenda

Numa semana marcada pela bombástica entrevista que deu à revista 'Panenka', na qual confessou o drama pessoal que vive enquanto jogador do Barcelona , André Gomes foi alvo de uma estrondosa ovação quando entrou no terreno de jogo esta noite, no duelo com o Chelsea . Um gesto que o médio, após o encontro, agradeceu nas redes sociais."Enorme, equipa! Rumo aos 'quartos' em mais uma noite mágica no Camp Nou. Muito obrigado, adeptos. Sem palavras", escreveu o português, que entrou em campo aos 61 minutos, para o lugar de Sergio Busquets.

Autor: Fábio Lima