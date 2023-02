Ansu Fati outra vez lesionado

Ansu Fati está de novo lesionado. O Barcelona anunciou que o jovem "sofreu uma contusão no joelho esquerdo durante o treino desta tarde".Ansu Fati já tinha tido problemas no início da temporada. É mais uma baixa no ataque do Barcelona, que também não pode contar com Dembélé por lesão.O clube catalão perde o jovem para o encontro de domingo contra o Almería e também está em risco para a primeira mão da meia-final da Taça do Rei frente ao Real Madrid.