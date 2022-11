Ansu Fati provoca acidente... ao estacionar

Ansu Fati bateu este domingo com o carro num motociclista que se terá atravessado no seu caminho quando o jogador espanhol tentava estacionar em Barcelona. O extremo do emblema da Catalunha saiu ileso, ao contrário do homem que sofreu ferimentos na perna e no tornozelo.De acordo com o programa 'Carrusel Deportivo', o internacional espanhol tem mostrado preocupação e deslocou-se mesmo ao hospital para acompanhar o estado de saúde do motociclista.Recorde-se que Ansu Fati integra os convocados da seleção espanhola para o Mundial'2022.